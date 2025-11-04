Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate le sue prime parole

Dilei.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blazer scuro, camicia bianca e capelli sciolti, Chiara Ferragni si è presentata così in tribunale per prendere parte all’udienza interlocutoria per l’accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate. Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale. L’udienza si è tenuta a Milano dove Chiara Ferragni è arrivata accompagnata dai suoi legali, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. L’influencer ha assistito in aula alla discussione sulla costituzione della parte civile al processo. L’unica rimasta è l’associazione Casa del Consumatore su cui il giudice deciderà nella prossima udienza che si terrà il 25 novembre 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

chiara ferragni in tribunale per il pandoro gate le sue prime parole

© Dilei.it - Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate, le sue prime parole

Leggi anche questi approfondimenti

chiara ferragni tribunale pandoroChiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita” - Per la prima volta da quando ha avuto inizio il processo, che la vede accusata di truffa aggravata in concorso per le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Pr ... Riporta tpi.it

chiara ferragni tribunale pandoroChiara Ferragni in tribunale per l'udienza del “Pandoro-gate”, la scelta rito abbreviato e la costituzione delle parti civili - L'imprenditrice si è presentata oggi a Milano accompagnata dai suoi legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Si legge su wired.it

chiara ferragni tribunale pandoroChiara Ferragni in tribunale per il pandoro gate: perché ha indossato un power suit nero (riciclato) - Chiara Ferragni questa mattina è apparsa al Palazzo di Giustizia di Milano per testimoniare all'udienza predibattimentale per la presunta truffa legata ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Ferragni Tribunale Pandoro