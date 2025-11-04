Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate le sue prime parole

Blazer scuro, camicia bianca e capelli sciolti, Chiara Ferragni si è presentata così in tribunale per prendere parte all’udienza interlocutoria per l’accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate. Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale. L’udienza si è tenuta a Milano dove Chiara Ferragni è arrivata accompagnata dai suoi legali, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. L’influencer ha assistito in aula alla discussione sulla costituzione della parte civile al processo. L’unica rimasta è l’associazione Casa del Consumatore su cui il giudice deciderà nella prossima udienza che si terrà il 25 novembre 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate, le sue prime parole

Leggi anche questi approfondimenti

Folla di cronisti al tribunale di Milano per l'udienza sul cosiddetto Pandoro Gate che coinvolge l'imprenditrice Chiara Ferragni, indagata con l'ipotesi di truffa continuata e aggravata per le iniziative promozionali delle uova pasquali e del Pandoro Pink Christma - facebook.com Vai su Facebook

"#ChiaraFerragni" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita” - Per la prima volta da quando ha avuto inizio il processo, che la vede accusata di truffa aggravata in concorso per le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Pr ... Riporta tpi.it

Chiara Ferragni in tribunale per l'udienza del “Pandoro-gate”, la scelta rito abbreviato e la costituzione delle parti civili - L'imprenditrice si è presentata oggi a Milano accompagnata dai suoi legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Si legge su wired.it

Chiara Ferragni in tribunale per il pandoro gate: perché ha indossato un power suit nero (riciclato) - Chiara Ferragni questa mattina è apparsa al Palazzo di Giustizia di Milano per testimoniare all'udienza predibattimentale per la presunta truffa legata ... Segnala fanpage.it