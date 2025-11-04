Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate | le parti civili e il rito abbreviato cosa succederà

Milano, 4 novembre 2025 – Poco prima delle 9.30 Chiara Ferragni è entrata in tribunale a Milano per partecipare all'udienza predibattimentale che la vede imputata per il Pandoro gate. In tailleur scuro e tacchi a spillo è entrata assistita dall'avvocato Giuseppe Iannacone e Marcello Bana. Il percorso in tribunale dell’imprenditrice digitale, accusata di truffa aggravata per il pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi, era iniziato il 23 settembre scorso, quando si era aperta l’udienza pre-dibattimentale (poi aggiornata a oggi). A differenza di oggi, a settembre Ferragni non si era presentata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

