Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro-gate il buongiorno ai giornalisti VIDEO

Affaritaliani.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’influencer è arrivata in tribunale a Milano per il caso Pandoro Gate. Imputata per truffa aggravata, ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

