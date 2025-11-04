Chiara Ferragni in tribunale | Fase difficile della mia vita ma vado avanti

Tgcom24.mediaset.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Grazie per l'attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti". Lo ha spiegato, parlando coi cronisti, Chiara Ferragni, lasciando il Palazzo di Giustizia di Milano, dopo l'udienza per truffa aggravata per i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Il procedimento è stato aggiornato al 19 novembre, quando il giudice deciderà sull'istanza di costituzione di parte civile della Casa del consumatore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

