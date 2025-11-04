Chiara Ferragni in tribunale | Fase difficile della mia vita ma vado avanti
"Grazie per l'attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti". Lo ha spiegato, parlando coi cronisti, Chiara Ferragni, lasciando il Palazzo di Giustizia di Milano, dopo l'udienza per truffa aggravata per i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Il procedimento è stato aggiornato al 19 novembre, quando il giudice deciderà sull'istanza di costituzione di parte civile della Casa del consumatore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Folla di cronisti al tribunale di Milano per l'udienza sul cosiddetto Pandoro Gate che coinvolge l'imprenditrice Chiara Ferragni, indagata con l'ipotesi di truffa continuata e aggravata per le iniziative promozionali delle uova pasquali e del Pandoro Pink Christma - facebook.com Vai su Facebook
"#ChiaraFerragni" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Chiara Ferragni per la prima volta in tribunale nel processo sul Pandoro Gate: «È una fase sicuramente difficile della mia vita» - L’udienza era di carattere interlocutorio: il giudice ha rinviato al 25 novembre per la decisione sulla costituzione di parte civile dell’associazione Casa del Consumatore e per l’avvio della fase suc ... Segnala vanityfair.it
Pandoro Gate, Ferragni: “E’ una fase difficile della mia vita” - Chiara Ferragni si è presentata stamani in tribunale a Milano per l’udienza pre dibattimentale sul cosiddetto 'Pandoro Gate'. Da msn.com
Chiara Ferragni all'uscita dal tribunale dopo l'udienza sul Pandoro Gate: «È una fase difficile della mia vita, ma vado avanti» - Folla di cronisti al tribunale di Milano per l'udienza sul cosiddetto Pandoro Gate che coinvolge l'imprenditrice Chiara Ferragni, indagata con l'ipotesi di truffa continuata e aggravata per le iniziat ... Lo riporta msn.com