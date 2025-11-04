Chiara Ferragni in tribunale | È una fase difficile E per il pandorogate chiede il rito abbreviato

Completo nero e camicia bianca. Chiara Ferragni si è presentata per la prima volta al Palazzo di Giustizia di Milano per partecipare alla seconda udienza pre dibattimentale del processo che la vede imputata per truffa aggravata. Al centro dell’accusa ci sono i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Prezios i. Fuori dall’aula, l’influencer e imprenditrice ha rivolto poche parole ai cronisti che l’attendevano: Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chiara Ferragni in tribunale: “È una fase difficile”. E per il pandorogate chiede il rito abbreviato

