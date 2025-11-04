Chiara Ferragni in tribunale a Milano | udienza a porte chiuse per il caso Pandoro Pink Christmas
Milano — 4 novembre 2025, Chiara Ferragni è comparsa oggi davanti al Tribunale di Milano per l’udienza che la vede imputata, insieme ad altre due persone, con l’accusa di truffa aggravata. Il procedimento riguarda le operazioni commerciali note come Pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
«Grazie per l'attenzione, grazie per essere qui. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti». Sono le poche parole pronunciate da Chiara Ferragni - facebook.com Vai su Facebook
