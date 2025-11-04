Chiara Ferragni in tribunale a Milano | tailleur nero tacco a spillo e silenzio social per il Pandoro gate
Niente stories, niente sorrisi, niente parole. Solo il rumore dei tacchi sul pavimento del Palazzo di Giustizia di Milano, e l’obiettivo dei fotografi che catturano ogni movimento. Chiara Ferragni è tornata lì dove, da oggi, la narrazione non è più digitale ma giudiziaria. È la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento che la vede imputata per truffa aggravata, insieme ad altre due persone, per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Assistita dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, la fondatrice di The Blonde Salad è entrata nell’aula della terza sezione penale, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, per un’udienza a porte chiuse. 🔗 Leggi su Panorama.it
