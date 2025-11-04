Chiara Ferragni in tribunale a Milano per l’accusa di truffa nel Pandorogate | È una fase difficile della mia vita ma vado avanti – Il video

«Grazie per l’attenzione, grazie di essere qui. È una fase sicuramente difficile della mia vita, andiamo avanti». Con queste parole Chiara Ferragni si è rivolta ai cronisti all’uscita dal tribunale di Milano, dove si è svolta la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento che la vede indagata per truffa aggravata in relazione ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L’influencer ha preferito non aggiungere ulteriori commenti: «Mi capirete se non mi sento di fare altre dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti», ha detto prima di allontanarsi. L’udienza a porte chiuse. 🔗 Leggi su Open.online

