chiara ferragni al tribunale di milano per pandoro gate

Il 4 novembre Chiara Ferragni è comparsa al Tribunale di Milano per la seconda udienza pre-dibattimentale del processo per truffa aggravata. È imputata insieme ad altre due persone per le campagne del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L’inchiesta riguarda presunte pratiche ingannevoli legate a operazioni di beneficenza pubblicizzate online. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

