Chiara Ferragni al Tribunale di Milano per Pandoro Gate
Il 4 novembre Chiara Ferragni è comparsa al Tribunale di Milano per la seconda udienza pre-dibattimentale del processo per truffa aggravata. È imputata insieme ad altre due persone per le campagne del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L’inchiesta riguarda presunte pratiche ingannevoli legate a operazioni di beneficenza pubblicizzate online. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chiara Ferragni per la prima volta in tribunale a Milano per il Pandoro Gate: le foto dell'influencer (che parteciperà a tutte le udienze) - facebook.com Vai su Facebook
"#ChiaraFerragni" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Chiara Ferragni in tribunale a Milano: tailleur nero, tacco a spillo e silenzio social per il “Pandoro gate” - Solo il rumore dei tacchi sul pavimento del Palazzo di Giustizia di Milano, e l’obiettivo dei fotografi che ... Segnala panorama.it
Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale: è accusata di truffa aggravata - Il giudice si è riservato di decidere sulla costituzione dell'unica parte civile che potrebbe entrare nel processo, l'associazione Casa del Consumatore, nella prossima udienza del 25 novembre prossimo ... Secondo adnkronos.com
Chiara Ferragni si presenta in tribunale a Milano per il caso pandoro: è accusata di truffa aggravata - Chiara Ferragni si è presentata oggi in Tribunale a Milano in occasione della seconda udienza pre- Secondo fanpage.it