Chi sono Ludovica e Federico Brambilla i figli di Irene Pivetti

Dilei.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lontani dai riflettori e da ogni forma di esposizione mediatica,  Ludovica Maria e Federico Brambilla  sono i due figli di  Irene Pivetti, volto noto della politica e della televisione italiana. Nati dal matrimonio con l’imprenditore  Alberto Brambilla, i due fratelli hanno sempre scelto la discrezione, mantenendo una distanza netta dalle vicende professionali e pubbliche della madre, che per molti anni è stata una figura molto esposta. Ospite di Belve con Francesca Fagnani il 4 novembre, l’ex politica ha raccontato un po’ di sé e qualcosa anche dei suoi due ragazzi. Chi sono i figli di Irene Pivetti. 🔗 Leggi su Dilei.it

