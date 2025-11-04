Chi sono i genitori importanti di Irene Pivetti il padre Paolo e la madre Lidia e chi è la famosa sorella Veronica
Dietro la personalità determinata e colta di Irene Pivetti c’è una famiglia dalle radici profonde nel mondo della cultura, dell’arte e della comunicazione. Nata a Milano il 4 aprile 1963, Irene cresce in un ambiente ricco di stimoli intellettuali, dove la curiosità e la libertà di pensiero erano di casa. I genitori di Irene Pivetti sono Paolo Pivetti e Lidia De Federicis, hanno avuto un’influenza fortissima sulla sua formazione, trasmettendole l’amore per la conoscenza e la capacità di esprimersi con autenticità. Fin da bambina, Irene mostra un carattere deciso e un’intelligenza vivace. L’ambiente familiare la spinge a osservare, leggere, riflettere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
