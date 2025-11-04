Chi sono i figli di Irene Pivetti Ludovica e Federico Brambilla

Irene Pivetti ha avuto due matrimoni, iil primo, nel 1988, con l’economista Paolo Taranta, poi annullato dalla Sacra Rota nel 1992, principalmente perché la Pivetti dichiarò di non volere figli all’epoca; il secondo celebrato nel 1997 con Alberto Brambilla, imprenditore dieci anni più giovane di lei, conosciuto durante una campagna elettorale della Lega Nord. Da questa unione, durata fino al 2010, sono nati due figli. L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti è madre di due figli, nati dal suo matrimonio con Alberto Brambilla, il secondo marito. Due ragazzi cresciuti in un ambiente ricco di stimoli culturali, ma sempre con un’educazione semplice, basata su valori forti come la curiosità, l’impegno e la libertà personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Irene Pivetti, Ludovica e Federico Brambilla

