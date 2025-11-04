Chi può affrontare Jannik Sinner alle ATP Finals fascia per fascia | il girone ideale e quello di ferro

Ad eccezione dell'ultimo qualificato, che sarà uno tra il canadese Félix Auger-Aliassime e l'azzurro Lorenzo Musetti, si conoscono tutti gli altri tennisti che prenderanno parte alle ATP Finals 2025, nonché la loro collocazione nelle urne in fase di sorteggio. Jannik Sinner, che arriverà a Torino da numero 2 della Race, sarà inserito tra le teste di serie assieme allo spagnolo Carlos Alcaraz: i due non potranno affrontarsi nella prima fase a gironi, che si giocherà dal 9 al 14 novembre, ma eventualmente soltanto nelle semifinali, previste sabato 15, o nella finale, in programma domenica 16. Nella seconda urna l'azzurro potrà pescare uno tra il tedesco Alexander Zverev ed il serbo Novak Djokovi?, mentre dalla terza fascia arriverà uno statunitense, Ben Shelton o Taylor Fritz, infine dalla quarta urna uscirà o l'australiano Alex de Minaur o l'ultimo dei qualificati tra il canadese ed il toscano.

