Chi era Stefano Farronato l’alpinista vicentino morto in Nepal

Vicenza, 4 novembre 2025 – Stefano Farronato e Alessandro Caputo, sorpresi da venerdì scorso per forti nevicate al Campo 1, a 5.000 metri di altitudine non ce l'hanno fatta. Farronato, 50 anni, di Bassano del Grappa, ha fatto almeno diciotto spedizioni sui versanti himalayani; Caputo, appena 28 anni, milanese, studiava Giurisprudenza e faceva il maestro di sci a Saint Moritz. È stato un altro italiano, Valter Perlino, piemontese di Pinerolo, classe 1961, a dare l'allarme: lui, miracolosamente, s'è salvato per un soffio, per un malore che non gli ha permesso l'ascesa ed era rimasto quindi al campo base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi era Stefano Farronato, l’alpinista vicentino morto in Nepal

