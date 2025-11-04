Chi era Octay Stroici l’operaio romeno di 66 anni morto sotto i detriti della Torre dei Conti a Roma

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha omaggiato Octay Stroici, romeno di Suceava, l’operaio di 66 anni deceduto dopo il crollo nella Torre dei conti a Roma, poco distante dal Colosseo e dai Fori imperiali. Octay per i colleghi era diventato Ottaviano, all’italiana. Per 11 ore è rimasto sotto le macerie, invocando come poteva l’aiuto dei soccorritori. Tirato fuori dai Vigili del fuoco ancora vivo, dopo operazioni lunghe, rischiose e con i detriti aspirati da attrezzature speciali, è giunto all’ospedale Umberto I già in arresto cardiocircolatorio, alle 23.05. Al Pronto soccorso romano non sono bastate le manovre di rianimazione cardiopolmonare durate circa un’ora, per salvare Stroici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi era Octay Stroici, l’operaio romeno di 66 anni morto sotto i detriti della Torre dei Conti a Roma

Contenuti che potrebbero interessarti

Lavoro mortale: l’operaio Octay Stroici è l’ennesima vittima di una strage che miete 3 vittime al giorno - X Vai su X

Per l'operaio 66enne Octay Stroici non c'è stato purtroppo nulla da fare - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Octay Stroici, l’operaio romeno di 66 anni morto sotto i detriti della Torre dei Conti a Roma - Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha omaggiato Octay Stroici, romeno di Suceava, l'operaio di 66 anni deceduto dopo il crollo nella Torre dei ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Crollo Torre dei Conti, chi era Octay Stroici: morto dopo 11 ore sotto le macerie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crollo Torre dei Conti, chi era Octay Stroici: morto dopo 11 ore sotto le macerie ... Da tg24.sky.it

Chi era Octay Stroici, l’operaio morto dopo essere rimasto sepolto per 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti - Era stato estratto vivo nella tarda serata, ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime: è arrivato in ospedale in arresto cardiocircolatorio. Secondo vanityfair.it