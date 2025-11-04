Chi era Octay Stroici l’operaio morto nel crollo della Torre dei Conti a Roma

È lui la vittima del crollo alla Torre dei Conti, nel centro storico di Roma: Octay Stroici, 66 anni, operaio specializzato di origini rumene. È rimasto sepolto per ore dopo il cedimento improvviso di una parte della struttura durante i lavori di bonifica e ristrutturazione. Da più di vent’anni viveva in Italia, in una zona alla periferia della Capitale, dove aveva costruito una nuova vita insieme alla moglie Marianna. Undici ore di speranza. Il crollo è avvenuto nella tarda mattinata. Stroici, che si trovava nei piani inferiori del cantiere, è rimasto intrappolato sotto metri di detriti. Per oltre undici ore, i vigili del fuoco hanno combattuto contro il tempo per cercare di estrarlo vivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi era Octay Stroici, l’operaio morto nel crollo della Torre dei Conti a Roma

