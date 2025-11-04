Chi era Octay Stroici l'operaio di 66 anni morto nel crollo della Torre dei Conti a Roma

Octay Stroici è l'operaio deceduto ieri nel crollo della Torre dei Conti a Roma. Originario della Romania, aveva 66 anni e viveva con la moglie a Monterotondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

