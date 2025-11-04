Chi era l' operaio Octay Stroici morto nel crollo della Torre dei Conti e rimasto sepolto per 11 ore

Crollo della Torre dei Conti a Roma: chi era l'operaio Octay Stroici, morto in ospedale dopo essere stato estratto vivo dalle macerie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chi era l'operaio Octay Stroici morto nel crollo della Torre dei Conti e rimasto sepolto per 11 ore

