Chi era l' operaio Octay Stroici morto nel crollo della Torre dei Conti e rimasto sepolto per 11 ore

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crollo della Torre dei Conti a Roma: chi era l'operaio Octay Stroici, morto in ospedale dopo essere stato estratto vivo dalle macerie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

