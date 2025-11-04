Chi era Fausto Pinna l’ultimo compagno e amore di Iva Zanicchi | Ci dicevamo Ti Amo tante volte al giorno

Dopo una lunga lotta contro il tumore ai polmoni, Fausto Pinna è morto a 74 anni e Iva Zanicchi si è chiusa in un breve periodo di silenzio dopo la sua scomparsa. Nato nel 1950, Fausto Pinna ha conosciuto Iva Zanicchi nel 1987, dato che lui era un produttore musicale e lei nel pieno del successo. A rivelare tutto sulla malattia è stato lei stessa, che a Verissimo nel 2020 aveva spiegato di essersi accorta di qualcosa di strano durante il lockdown. “ Mi sono accorta che non stava bene “, aveva spiegato, “ Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi era Fausto Pinna, l’ultimo compagno e amore di Iva Zanicchi: “Ci dicevamo Ti Amo tante volte al giorno”

