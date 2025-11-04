Chi era davvero il Milite Ignoto? La storia della madre che lo scelse tra undici bare

Oggi, 4 novembre, si celebra la festa dell’Unità Nazionale e le Forze Armate. Uno dei momenti più toccanti del protocollo è la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Vittoriano dove si trova la tomba del Milite Ignoto. Il Milite Ignoto è un militare caduto in guerra il cui corpo non è mai stato identificato. La sua tomba rappresenta tutti i soldati morti durante i conflitti bellici che non hanno mai ricevuto un nome, diventando simbolo nazionale di commemorazione collettiva. Questa pratica si è diffusa in tutto il mondo dopo la prima guerra mondiale, conflitto che causò un numero enorme di vittime impossibili da riconoscere. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi era davvero il Milite Ignoto? La storia della madre che lo scelse tra undici bare

Scopri altri approfondimenti

L’incontro tra Trump e Xi Jinping sarà davvero un good deal? Terre rare, dazi e l’autonomia di Taipei. Stavolta Xi pensa di avere più carte da giocare con Trump perché ha fiducia nella propria forza, anche militare, e ha deciso di controbattere tutte le proposte, - facebook.com Vai su Facebook

Milite ignoto, chi è l’eroe di guerra sepolto all’Altare della Patria a Piazza Venezia? - Chi di voi passeggiando davanti al Vittoriano si è chiesto chi fosse il Milite Ignoto, l'eroe di guerra sepolto all'Altare della Patria? Segnala funweek.it

Mattarella a Bruxelles, depone corona di fiori al milite ignoto - Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori al Monumento della Tomba del Milite Ignoto a Bruxelles. Si legge su notizie.tiscali.it

Mattarella in Belgio, vede reali e deputati: "Bruxelles capitale d'Europa, ci sentiamo tutti a casa" - È stato ricevuto dai reali del Belgio, Filippo e Mathilde, presso il Palazzo reale nel centro di Bruxelles. Come scrive rainews.it