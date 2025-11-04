Chi era Antonio Ansoldi l’ex marito di Iva Zanicchi | Non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita

Nato a Taranto nel 1934, Antonio Ansoldi, conosciuto anche come Tonino, ha avuto sin dall’inizio un destino legato alla discografia. Suo padre, Giovanni Battista Ansoldi, è stato uno dei fondatori della Ri-Fi, un’etichetta discografica che negli anni Sessanta e Settanta è entrata nel mercato italiano scoprendo alcune tra le voci più riconoscibili dell’epoca. Quando il padre è venuto a mancare, è stato Antonio a prendere in mano l’azienda di famiglia, assumendo il ruolo di direttore artistico. Ha lavorato dietro le quinte, tra scelte strategiche, cataloghi da costruire, contratti da firmare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi era Antonio Ansoldi, l’ex marito di Iva Zanicchi: “Non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita”

Altre letture consigliate

Iva Zanicchi, chi era l’ex marito Antonio Ansoldi - Tutto su Antonio Ansoldi, il discografico che ha vissuto una storia d’amore (e un matrimonio) con Iva Zanicchi ... Si legge su dilei.it

Antonio Ansoldi: chi è l’ex marito di Iva Zanicchi e perché si sono lasciati/ “Non avrei dovuto sposarlo” - Chi è Antonio Ansoldi, l'ex marito di Iva Zanicchi e perché si sono lasciati: le parole dell'artista sulla fine del matrimonio. Lo riporta ilsussidiario.net

Antonio Ansoldi, chi è l’ex marito di Iva Zanicchi/ “Non avrei mai dovuto sposarlo perché…” - Ex marito di Iva Zanicchi, Antonio Ansoldi è venuto a mancare ormai da qualche anno. Come scrive ilsussidiario.net