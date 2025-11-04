Chi era Anchara Prakash il 31enne morto dopo essere precipitato per 10 metri in una cava nel Bresciano

Anchara Prakash è morto ieri mattina, lunedì 3 novembre, dopo essere precipitato per 10 metri in una cava a Nuvolento (Brescia). Il 31enne stava seguendo alcuni lavori quando, forse a causa del fango, è scivolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

