Chi era Anchara Prakash il 31enne morto dopo essere precipitato per 10 metri in una cava nel Bresciano

Anchara Prakash è morto ieri mattina, lunedì 3 novembre, dopo essere precipitato per 10 metri in una cava a Nuvolento (Brescia). Il 31enne stava seguendo alcuni lavori quando, forse a causa del fango, è scivolato.

Piango Tarcisio Valci, 56 anni morto precipitando nel cassone di un autocarro. Piango Prakash Ankara 31 anni morto precipitando in una cava di marmo. Piango quello che molti non vedono.

