Chi è Zohran Mamdani il candidato progressista che può diventare il primo sindaco musulmano di New York

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentaquattro anni, progressista e musulmano. I cittadini di New York sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il favorito dei sondaggi è il dem socialista Zoharn Mamdani, avanti nei sondaggi rispetto al suo avversario, Andrew Cuomo. Nato 34 anni fa a Kampala, in Uganda, dove. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

232 zohran mamdani candidatoLa competizione elettorale di Zohran Mamdani a New York: verso un futuro di cambiamento e innovazione - La candidatura di Zohran Mamdani a sindaco di New York si distingue come una sfida audace e innovativa al sistema politico tradizionale. Si legge su notizie.it

232 zohran mamdani candidatoChi &#232; Zohran Mamdani, simbolo della New York multiculturale e progressista - Favorito è il giovane musulmano Mamdani che nei sondaggi scalza Cuomo, affossato dall'inchiesta per molestie sessuali ... rainews.it scrive

232 zohran mamdani candidatoChi &#232; Zohran Mamdani candidato sindaco di New York favorito nei sondaggi, il democratico sfida Andrew Cuomo - Zohran Mamdani è il candidato avanti nei sondaggi per la corsa a sindaco di New York: giovane, emergente, multietnico e dal programma ambizioso ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Zohran Mamdani Candidato