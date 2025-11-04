Chi è Yifat Tomer-Yerushalmi e perché è stata arrestata dopo aver denunciato le violenze dei soldati di Israele

L'avvocata generale dell'esercito israeliano Yifat Tomer-Yerushalmi era incaricata di indagare sulle eventuali violazioni all'interno delle forze armate. In pochi giorni però è stata sospesa e costretta a dimettersi dopo essere finita al centro di un'indagine relativa a un video, reso pubblico nel 2024, che mostrava abusi su detenuti palestinesi nella prigione di Sde Teiman. Domenica 2 novembre la donna è stata arrestata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il caso di Yifat Tomer-Yerushalmi cominciò nel luglio del 2024, quando un uomo palestinese detenuto nel centro di prigionia di Sde Teiman fu ricoverato in ospedale con gravi traumi all’addome e al petto, delle costole rotte e una ferita al retto, avvenuta perch Vai su Facebook

La ragione dell’arresto di Yifat Tomer-Yerushalmi, che guidava l’Avvocatura militare israeliana, è la diffusione di un filmato registrato nella base militare convertita in carcere speciale di Sde Teiman. Chi segue Stories o ha letto “I figli dell’odio” conosce già i fatt - X Vai su X

Israele, arrestata la procuratrice che denunciò torture dell'Idf su palestinese in cella - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, arrestata la procuratrice che denunciò torture dell'Idf su palestinese in cella ... Secondo tg24.sky.it

Il caso dell’avvocata generale dell’esercito israeliano è diventato politico - È accusata di aver diffuso illegalmente un video in cui soldati israeliani torturano un prigioniero palestinese, e ora il governo di Netanyahu se ne sta approfittando ... Si legge su ilpost.it

Il caso Tomer-Yerushalmi. Israele davanti al conflitto tra etica personale e ragion di Stato - Cinquant’anni, tre figli, era a capo della istituzione più rispettata, pilastro di uno Stato che da sempre si basa sulla sicurezza, ora è accusata di aver ... Si legge su huffingtonpost.it