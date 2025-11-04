Chi è Yifat Tomer-Yerushalmi e perché è stata arrestata dopo aver denunciato le violenze dei soldati di Israele

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocata generale dell'esercito israeliano Yifat Tomer-Yerushalmi era incaricata di indagare sulle eventuali violazioni all'interno delle forze armate. In pochi giorni però è stata sospesa e costretta a dimettersi dopo essere finita al centro di un'indagine relativa a un video, reso pubblico nel 2024, che mostrava abusi su detenuti palestinesi nella prigione di Sde Teiman. Domenica 2 novembre la donna è stata arrestata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

