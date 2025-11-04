Chi è Vincenzo Lanni l' uomo che ha accoltellato una donna a Milano | i precedenti
Nel 2015 aveva già accoltellato due persone. Sono queste le informazioni emerse nelle indagini su Vincenzo Lanni. Il 59enne infatti nel 2015 era stato arrestato per aver accoltellato in strada due pensionati nella Bergamasca. All’epoca l'uomo, incensurato e in cura per problemi psichiatrici, aveva spiegato al magistrato di avere tentato di ucciderli come reazione al profondo stato di frustrazione che provava per la sua vita, che giudicava fallimentare. L'ex programmatore era stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere e condannato nel 2016 a otto anni di carcere, più altri tre da scontare in una struttura psichiatrica. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Decisiva la chiamata della sorella gemella che ha riconosciuto il 59enne Vincenzo Lanni - facebook.com Vai su Facebook
#VincenzoLanni, 59enne originario di Bergamo e ex programmatore informatico, è stato arrestato ieri a Milano per aver accoltellato senza motivo apparente una manager 43enne di Finlombarda - X Vai su X
Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una donna a Milano: i precedenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una donna a Milano: i precedenti ... Scrive tg24.sky.it
Donna accoltellata a Milano. Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo fermato - Si chiama Vincenzo Lanni ed ha 59 anni il sospettato dell'aggressione in piazza Gae Aulenti, a Milano, nei confronti di Anna Laura Valsecchi. Da ansa.it
Vincenzo Lanni confessa: "Donna accoltellata scelta a caso, volevo colpire il potere economico" - Dopo una notte d'interrogatorio, l'autore della violenza sotto la torre Unicredit ha ammesso le sue responsabilità: un gesto nato per "insofferenza" e "risentimento" ... Riporta milanotoday.it