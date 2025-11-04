Chi è Vincenzo Lanni l' uomo che ha accoltellato una donna a Milano | i precedenti

Nel 2015 aveva già accoltellato due persone. Sono queste le informazioni emerse nelle indagini su Vincenzo Lanni. Il 59enne infatti nel 2015 era stato arrestato per aver accoltellato in strada due pensionati nella Bergamasca. All’epoca l'uomo, incensurato e in cura per problemi psichiatrici, aveva spiegato al magistrato di avere tentato di ucciderli come reazione al profondo stato di frustrazione che provava per la sua vita, che giudicava fallimentare. L'ex programmatore era stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere e condannato nel 2016 a otto anni di carcere, più altri tre da scontare in una struttura psichiatrica. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

