Chi è Vincenzo Lanni l’uomo che ha accoltellato tre volte | il lettore di gialli che viveva nei suoi incubi

È durate poche ore la fuga di Vincenzo Lanni, l’uomo che ieri mattina aveva accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti a Milano. Era in un hotel in via Vitruvio, zona stazione Centrale, dove alloggiava da qualche giorno dopo essersi allontanato da una comunità di recupero nel Varesotto. L’ha riconosciuto la sorella gemella. Un gesto senza senso, il suo, che Lanni ha compiuto per la terza volta nella sua vita. Già nel 2015, infatti, era stato fermato per un doppio accoltellamento eseguito con le stesse modalità. I dettagli relativi a quel momento sono stati riportati e sono agghiaccianti. I carabinieri bussarono alla sua porta la sera del 20 agosto 2015, Vincenzo Lanni aprì e disse freddamente: “Siete qui per le persone che ho accoltellato?”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

