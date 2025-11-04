Chi è Vincenzo Lanni l' accoltellatore di Gae Aulenti riconosciuto dalla sorella | le aggressioni dieci anni fa il carcere e il Rems

“Evidentemente questi 8 anni di carcere più tre in Rems non sono serviti a nulla”. A parlare all'Adnkronos è l'avvocata del Foro di Bergamo, Cinzia Pezzotta, che nel 2015 ricoprì il ruolo di difensore per un uomo che aveva accoltellato due pensionati per strada, senza ragione apparente. Oggi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

