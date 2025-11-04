Chi è Vincenzo Lanni il 59enne schizoide che accoltella persone a caso Altri due precedenti prima della donna milanese Arrestato

Affaritaliani.it | 4 nov 2025

A riconoscerlo dalle immagini diffuse è stata la sorella gemella, rintracciato in un hotel in zona stazione Centrale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

