Chi è veramente Raymond Reddington in The Blacklist?

The Blacklist, una serie televisiva trasmessa dalla NBC dal 2013 al 2023, ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo per tutti i suoi 10 anni di programmazione. Ad oggi, detiene un punteggio del 91% da parte della critica e del 79% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes, e i fan continuano a speculare sulle domande rimaste senza risposta a più di un anno dalla sua conclusione ufficiale. La serie raccontava la storia di Raymond “Red” Reddington, un ex agente governativo diventato latitante che stringe un accordo con l’FBI: in cambio della sua libertà, collaborerà con loro per catturare i membri della “lista nera”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it