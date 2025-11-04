Chi è Peter Silverstone e perché la Juventus è pronta ad accogliere l’ex dirigente del Newcastle

per rafforzare il suo settore commerciale. La  Juventus  continua la sua opera di profonda ristrutturazione manageriale. Il quadro dirigenziale voluto dalla nuova proprietà non è ancora completo e la società si sta muovendo attivamente per aggiungere figure chiave, sia a livello  sportivo  che  commerciale. Mentre sul fronte sportivo si è ormai alle battute finali per la scelta del nuovo direttore sportivo – con contatti concreti e avanzati con  Marco Ottolini, che ha lasciato il Genoa da pochi giorni – un altro importante dirigente è pronto a sbarcare a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

