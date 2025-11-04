Chi è Peter Silverstone e perché la Juventus è pronta ad accogliere l’ex dirigente del Newcastle
per rafforzare il suo settore commerciale. La Juventus continua la sua opera di profonda ristrutturazione manageriale. Il quadro dirigenziale voluto dalla nuova proprietà non è ancora completo e la società si sta muovendo attivamente per aggiungere figure chiave, sia a livello sportivo che commerciale. Mentre sul fronte sportivo si è ormai alle battute finali per la scelta del nuovo direttore sportivo – con contatti concreti e avanzati con Marco Ottolini, che ha lasciato il Genoa da pochi giorni – un altro importante dirigente è pronto a sbarcare a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
