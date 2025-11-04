Chi è Max Dowman il 15enne che ha fatto un esordio da record con l'Arsenal in Champions League

Max Dowman in Slavia Praga-Arsenal ha esordito in Champions League. Il giovanissimo centrocampista inglese entrando in campo avendo 15 anni e 308 giorni ha stabilito un record assoluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È nato il 31 dicembre 2009, e da pochi minuti Max Dowman è diventato il più giovane esordiente della storia della Champions League Battuto il record di Moukoko (16 anni e 18 giorni)

31 dicembre 2009. È questa la data di nascita di Max #Dowman, partito titolare nell' #Arsenal che ha sfidato in EFL Cup il Brighton Per #Arteta non è più una novità, ma una piacevole conferma. E ora i #Gunners hanno anche strutturato un programma ad ho

Chi è Max Dowman, il 15enne che ha fatto un esordio da record con l'Arsenal in Champions League - Questo ragazzino, anzi questo teenager non ha nemmeno 16 anni ed ha già fatto l'esordio in questa competizione.

Arteta si coccola il 15enne Dowman: "Qualità straordinarie, per lui tutto è naturale e normale" - Mikel Arteta non ha nascosto l'orgoglio e l'emozione per la prova del giovanissimo Max Dowman, protagonista nella vittoria dell'Arsenal.