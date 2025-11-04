Chi è Max Dowman il 15enne che ha fatto un esordio da record con l'Arsenal in Champions League

Max Dowman in Slavia Praga-Arsenal ha esordito in Champions League. Il giovanissimo centrocampista inglese entrando in campo avendo 15 anni e 308 giorni ha stabilito un record assoluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

