Chi è l' accoltellatore di piazza Gae Aulenti
Vincenzo Lanni dieci anni fa aveva ferito due anziani nella Bergamasca. A riconoscerlo è stata la sorella gemella. Era in un albergo vicino alla stazione Centrale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
Milano, arrestato l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti: si era rifugiato in un hotel in zona Stazione Centrale - X Vai su X
Corriere della Sera. . Un appello per fornire informazioni utili per dare un nome all’accoltellatore che oggi, lunedì mattina, ha ferito gravemente una 43enne in piazza Gae Aulenti. Il procuratore Marcello Viola e i carabinieri del comando provinciale di Milano h - facebook.com Vai su Facebook
Chi è l'accoltellatore di piazza Gae Aulenti - Vincenzo Lanni dieci anni fa aveva ferito due anziani nella Bergamasca. Si legge su vanityfair.it
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. Secondo tg24.sky.it
Milano, arrestato l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti - Milano, arrestato l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti: si era rifugiato in un hotel di via Vitruvio, zona Stazione Centrale. Secondo msn.com