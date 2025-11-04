Chi è l' accoltellatore di piazza Gae Aulenti

Vincenzo Lanni dieci anni fa aveva ferito due anziani nella Bergamasca. A riconoscerlo è stata la sorella gemella. Era in un albergo vicino alla stazione Centrale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

232 accoltellatore piazza gaeMilano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. Secondo tg24.sky.it

Milano, arrestato l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti - Milano, arrestato l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti: si era rifugiato in un hotel di via Vitruvio, zona Stazione Centrale. Secondo msn.com

