Chi è la talpa del Garante Privacy che ha dato a Report mail e chat riservate?

Open.online | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi è la talpa del Garante della Privacy? Dopo la puntata di Report i quattro componenti dell’Authority – sui quale pende una richiesta di dimissioni da parte dell’opposizione – si sono riuniti per capire chi ha fornito alla trasmissione di Rai3 i documenti mostrati durante la diretta. Una seduta in un clima di sospetti e fiducia, racconta Repubblica. Prima è stato addirittura chiesto a tutti di lasciare i telefonini fuori dalla stanza. La talpa del Garante Privacy. L’unica presenza esterna è stata quella dell’ex segretario generale Fabio Mattei, da tempo traslocato alla Difesa. All’epoca era responsabile dei concorsi interni finiti sotto la lente del programma condotto da Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Open.online

