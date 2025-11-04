Chi è la moglie di Roberto Ciufoli la bellissima Theodora Bugel | Sono di origine francese lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice

Roberto Ciufoli è sposato dal 2011 con una donna, Theodora Bugel, con la quale conviveva già da sette anni prima di convolare a nozze. Theodora e Roberto hanno raccontato del loro primo incontro. La donna ha svelato: “Stiamo insieme da 20 anni, un grande amore nato come? Lui era il mio vicino di casa, sempre a Roma, lui veniva a bussare spesso, ogni scusa era buona”. A confermare tutto è stato Ciufoli: “Noi vivevamo alla periferia di Roma, un casale con tanti appartamenti, sapevo di avere la vicina di casa carina ma non la incontravo mai, finalmente un giorno l’ho incontrata!”. E da quella volta non si sono più lasciati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Roberto Ciufoli, la bellissima Theodora Bugel: “Sono di origine francese, lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice”

