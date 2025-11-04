Chi è la moglie di Roberto Ciufoli la bellissima Theodora Bugel | Sono di origine francese lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice
Roberto Ciufoli è sposato dal 2011 con una donna, Theodora Bugel, con la quale conviveva già da sette anni prima di convolare a nozze. Theodora e Roberto hanno raccontato del loro primo incontro. La donna ha svelato: “Stiamo insieme da 20 anni, un grande amore nato come? Lui era il mio vicino di casa, sempre a Roma, lui veniva a bussare spesso, ogni scusa era buona”. A confermare tutto è stato Ciufoli: “Noi vivevamo alla periferia di Roma, un casale con tanti appartamenti, sapevo di avere la vicina di casa carina ma non la incontravo mai, finalmente un giorno l’ho incontrata!”. E da quella volta non si sono più lasciati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Svolta nelle indagini per la morte dell'80enne Roberto Berti, quasi un anno fa. Ritenuta "incongruente" la versione della moglie - facebook.com Vai su Facebook
Per Roberto Benigni e la moglie Nicoletta la vita ora è meno bella. Esaurita la miniera d’oro dei film, nell’ultimo anno non si sono distribuiti guadagni, e anche i diritti musicali scendono mentre l’immobiliare di lei continua a perdere soldi - X Vai su X
Roberto Ciufoli, l’amore con Theodora Bugel: “L’ho presa per sfinimento”/ Papà di due figli - L'amore per la moglie Theodora Bugel e i due figli Jacopo e Romeo Comico e attore, Roberto Ciufoli è un volto dello spettacolo noto ma allo ... Come scrive ilsussidiario.net
Chi è Theodora Bugel, la moglie di Roberto Ciufoli? Colpo di fulmine per lui, stanno insieme da più di 20 ann - Chi è Theodora Bugel, la donna che ha fatto breccia nel cuore di Roberto Ciufoli? Scrive ilsussidiario.net
Roberto Ciufoli, gli inizi con la Premiata Ditta, la moglie Theodora e il ritorno con Pino Insegno: chi è il comico di Facci Ridere - Dopo gli studi in Lettere e Filosofia, ha iniziato a lavorare come attore di prosa, per poi avvicinarsi ... Scrive ilgiornale.it