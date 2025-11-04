Chi è la figlia di Iva Zanicchi Michela Ansoldi e cosa fa nella vita | Ho un pò di rimpianti l’ho lasciata spesso sola da piccola

Classe 1967, Michela Ansoldi è nata dal matrimonio tra Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi, famoso discografico: la loro unione si è interrotta nel 1976, e di recente l’artista ha rivelato di non essere stata mai davvero innamorata di suo marito, tanto da averlo tradito verso la fine della loro storia. Ma forse proprio grazie alla figlia, i due hanno sempre mantenuto un buon rapporto. Sempre attenta a rimanere lontana dalle luci dei riflettori, Michela ha scelto una strada molto diversa rispetto a quella della mamma, ed è diventata psicologa. “ Mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

