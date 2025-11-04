Chi è Jonathan Bailey l’uomo più sexy del mondo nel 2025 dalla rivista People
La scelta della rivista People, sull’uomo più sexy del mondo del 2025, è stata annunciata lunedì sera al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Jonathan Bailey prende il testimone da John Krasinski, star di “The Office” e “Jack Ryan”, che era stato scelto per il 2024. “È un grande onore”, ha detto Bailey, 37 anni, alla rivista. “Ovviamente, sono incredibilmente lusingata. Ed è completamente assurdo”. Bailey ha fatto svenire il pubblico nei panni del Principe Fiyero nel suo debutto cinematografico del 2024 in “Wicked”, il popolare musical in cui esorta con orgoglio i suoi compagni di corso a unirsi a lui nella sua superficialità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
