Ogni anno la rivista People elegge l’uomo più sexy del mondo: nel 2025, il titolo va a Jonathan Bailey, l’affascinante Anthony Bridgerton della fortunata serie televisiva Netflix. L’attore si è conquistato uno spazio di rilievo anche a Hollywood, dove sta riscuotendo un successo stellare con Wicked. Impossibile non essere concordi: sguardo sensuale, capello spettinato e occhi profondi, Bailey è magnetico in modo del tutto spontaneo. E persino involontario: perché, sì, nonostante il clamore e la fama, Bailey rimane un inglese cresciuto nella campagna dell’Oxfordshire con tre sorelle maggiori e conduce una vita “perfettamente” normale, fuori dal set. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Jonathan Bailey, eletto l’uomo più sexy del mondo: 5 curiosità che (forse) non conosci