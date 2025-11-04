Chi è Jonathan Bailey eletto l’uomo più sexy del mondo | 5 curiosità che forse non conosci
Ogni anno la rivista People elegge l’uomo più sexy del mondo: nel 2025, il titolo va a Jonathan Bailey, l’affascinante Anthony Bridgerton della fortunata serie televisiva Netflix. L’attore si è conquistato uno spazio di rilievo anche a Hollywood, dove sta riscuotendo un successo stellare con Wicked. Impossibile non essere concordi: sguardo sensuale, capello spettinato e occhi profondi, Bailey è magnetico in modo del tutto spontaneo. E persino involontario: perché, sì, nonostante il clamore e la fama, Bailey rimane un inglese cresciuto nella campagna dell’Oxfordshire con tre sorelle maggiori e conduce una vita “perfettamente” normale, fuori dal set. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#PHOTO | Jonathan Bailey e Ariana Grande in una nuova immagine da WICKED - Parte Due #cinema #film #movie #jonathanbailey #arianagrande #wicked #wickedforgood #wickedpartedue #wicked2 #thewizardofoz #hollywood #musical #broadway - facebook.com Vai su Facebook
Jonathan Bailey eletto uomo più sexy del mondo 2025: “Sono felice, ma è assurdo” - La star di Bridgerton è stato eletto "uomo più sexy del mondo nel 2025" secondo la rivista People. Segnala msn.com
Jonathan Bailey eletto l’uomo più sexy del mondo del 2025 dalla rivista People - Dopo l’elezione di John Krasinski – star di The Office – a uomo più sexy del mondo dello scorso anno, quest’anno la rivista People ha insignito del titolo un altro attore molto amato, ovvero Jonathan ... Da isaechia.it
Jonathan Bailey eletto uomo più sexy del mondo 2025: “È un onore che capita una sola volta nella vita” - A stabilirlo la prestigiosa rivista People, che ogni anno assegna il titolo di "Sexiest Man ... Secondo fanpage.it