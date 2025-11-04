Chi è Daniele Galloppa subentrato a Pioli alla Fiorentina | ha vinto una Coppa Italia con la Primavera

Daniele Galloppa è stato promosso dalla Primavera alla prima squadra per prendere il posto di Stefano Pioli, esonerato. L'ex centrocampista guiderà la Fiorentina in Conference League, facendo il suo esordio ufficiale in Coppa, diventata un tabù da giocatore a causa degli infortuni subiti. Curiosità su come farà giocare la squadra, probabilmente con il 4-2-3-1 con cui ha conquistato una Coppa Italia e sfiorato uno scudetto Primavera. 🔗 Leggi su Fanpage.it