Che significa la frase di Sinner cerco di giocare con il punteggio | richiede una padronanza profonda

Jannik Sinner ha detto a Parigi che sta cercando di "giocare con il punteggio" durante le partite, per il bene della sua carriera. È qualcosa che hanno fatto altri grandi campioni prima di lui, come spiega Boris Becker parlando del lavoro fatto con Novak Djokovic: "Arrivava esausto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner: "Cerco cose nuove, vero. Ma non devo perdere quello che sono" - Jannik, molto lucido, ha illustrato la strategia attuale: "In questo momento sto provando a fare, diciamo, l'80% del mio tennis abituale e un 20% di novità; secondo me dovrei arrivare al 90-

Sinner: "Cerco cose nuove, vero. Ma non devo perdere quello che sono" - Jannik, molto lucido, ha illustrato la strategia attuale: "In questo momento sto provando a fare, diciamo, l'80% del mio tennis abituale e un 20% di novità; secondo me dovrei arrivare al 90- Si legge su gazzetta.it

