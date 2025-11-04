Che cosa sono i ciccioli frolli uno snack croccante e saporito fatto con il maiale
Dalle campagne emiliane alle pianure lombarde, passando per le valli venete, questo prodotto rappresenta un tassello prezioso di una cucina nata dal bisogno contadino.
