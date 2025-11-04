ChatGpt ha davvero smesso di dare pareri medici e legali? Ecco cosa c’è di vero

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul social Reddit è circolata la notizia che ChatGpt avrebbe smesso di dare pareri medici e legali a partire dal 29 ottobre 2025. Non è proprio così, vi spieghiamo perché. 🔗 Leggi su Repubblica.it

