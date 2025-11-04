Charlotte il ragno robot che può costruire le case in 3D sulla Luna Come funziona

Roma, 4 novembre 2025 - Un ragno robot per costruire abitazioni per l'uomo sulla Luna, stiamo parlando di Charlotte, il progetto sviluppato da Crest Robotics e Earthbuilt Technology che combina le innovazioni della robotica con la stampa 3D. I vantaggi sono innumerevoli, a partire dall'utilizzo senza la presenza di uomini, anche in aree remote, magari colpite da calamità naturali, fino ad ambienti lunari, sfruttando le capacità di un robot semi-autonomo, c on la sua forma di un ragno, che si può spostare su diverse superfici grazie alle sue sei 'zampe'. Rivoluzione per l’edilizia, partendo dalla sostenibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Charlotte, il ragno robot che può costruire le case in 3D sulla Luna. Come funziona

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jeans @ragnoofficial : modelli diversi, taglie complete e vestibilità comoda. Contessina Outlet — Loc. S. Antonio Belvedere 98, Colle di Val d’Elsa 53034 #ContessinaOutlet #Ragno #jeansdonna #outletfashion - facebook.com Vai su Facebook

Charlotte: il ragno robot che stampa case in 3D - autonomo simile a un ragno chiamato Charlotte potrebbe rivoluzionare l'edilizia sulla Terra e, un giorno, persino sulla Luna, ... Riporta tg24.sky.it

Ecco Charlotte, il robot-ragno che stampa case in 3D e prepara la costruzione di basi lunari - Realizzato con una combinazione di alluminio, fibra di carbonio e plastiche stampate in 3D, le sei zampe di Charlotte si estenderanno per oltre 5,5 metri, permettendole di scavalcare le pareti di edif ... Secondo msn.com

Spazio, il robot-ragno che stampa case in 3D e prepara la costruzione di basi lunari - In collaborazione con Earthbuilt Technology, l’azienda ha progettato Charlotte per essere modulare, leggera e pieghevole, ... Da ilmessaggero.it