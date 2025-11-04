Champions nuovo stop per il Napoli

AGI - Ancora uno stop in Europa per il Napoli, che contro l' Eintracht Francoforte non va oltre lo 0-0. Una serata non particolarmente positiva per gli uomini di Antonio Conte, che appaiono poco brillanti, imprecisi e in difficoltà nel cercare di scalfire il muro eretto dai tedeschi. Non arriva, quindi, il riscatto dopo la pesantissima sconfitta subita sul campo del Psv Eindhoven, e ora la classifica vede i partenopei con appena quattro punti all'attivo quando siamo a metà di questa prima fase della competizione. Conte ritrova Lobotka, al rientro da titolare dopo un mese fuori per infortunio, e a sinistra propone l'inedita catena formata da Gutierrez e Elmas. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Champions, nuovo stop per il Napoli

