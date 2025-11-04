Champions | Napoli senza idee solo 0-0 con l' Eintracht
Un Napoli senza idee e senza forze non riesce a superare l’Eintracht Francoforte e rallenta ulteriormente in Champions. Finisce 0-0 con gli azzurri bloccati dall’atteggiamento tattico dei tedeschi, impegnati quasi esclusivamente a non prendere gol. Napoli: (4-3-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez, Anguissa, Lobotka (28' st Lang), McTominay, Politano (20' st Neres),. 🔗 Leggi su Feedpress.me
