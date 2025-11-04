Champions League Napoli-Eintracht Francoforte finisce 0-0

Finisce senza reti la sfida del ‘Maradona’ tra Napoli ed Eintracht Francoforte, gara valida per la quarta giornata della league phase di Champions League. Con questo pareggio la squadra di Conte sale a 4 punti in classifica, restando momentaneamente in zona playoff, proprio come la formazione tedesca a sua volta a quota 4.?? Full time: #NapoliEintracht 0-0? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.comrb6BTMVlty — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 4, 2025 Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, il tabellino. Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 (0-0 p.t.) Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Gutierrez, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, McTominay, Lobotka (74? Lang), Anguissa; Elmas, Hojlund, Politano (62? Neres). 🔗 Leggi su Lapresse.it

