Champions League Napoli-Eintracht 0-0

Servizitelevideo.rai.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.42 Dopo il rovescio di Eindhoven, solo 0-0 al 'Maradona' con l'Eintracht: si fa in salita il cammino Champions del Napoli. Possesso palla sterile, azzurri troppo sotto ritmo nel 1° tempo.I tedeschi non creano,ma rischiano poco.Hojlund murato da Theate, Zetterer si oppone a Elmas, alto il tiro di Anguissa: troppo poco. Ripresa. Ci prova McTominay, Milinkovic coi pugni sulla botta di Knauff, senza fortuna il tentativo di Anguissa. Rischia l'autogol Gutierrez,all'83' spreca una grande occasione McTominay (alto).Zetterer al 95' dice no a Hojlund. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

