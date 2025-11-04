Champions League | Napoli e Juventus a caccia di punti pesanti

Questa sera torna la Champions League con la quarta giornata della “League Phase”. Stasera saranno Napoli e Juventus le due squadre italiane impegnate, rispettivamente contro il Francoforte e contro lo Sporting Lisbona. Il Napoli, in campo alle 18.45, proverà a riscattarsi dopo la brutta prestazione della scorsa partita contro il PSV, nel suo stadio, il Diego Armando Maradona, apportando qualche modifica alla formazione, con l'inserimento a centrocampo di Lobotka con Anguissa e McTominay. La situazione dei bianconeri in Champions invece è delicata: ancora nessuna vittoria e una prestazione in Europa da invertire. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Champions League: Napoli e Juventus a caccia di punti pesanti

