Champions League LIVE | Slavia Praga-Arsenal 0-1 la sblocca Saka su rigore

2025-11-04 18:55:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: In diretta tutte le gare della quarta giornata nella fase a campionato di Champions League. La Champions League torna in campo per la quarta giornata nella fase a campionato. Si parte alle ore 18:45, quando il Napoli gioca in casa contro l’Eintracht Francoforte, mentre l’Arsenal fa visita allo Slavia Praga. Alle ore 21 iniziano le altre sette gare della serata, tra cui il turno interno della Juventus contro lo Sporting Lisbona. Spiccano i big-match tra Liverpool e Real Madrid e tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Argomenti simili trattati di recente

Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sua prima panchina in Champions League con i #JuveSCP #UCL - X Vai su X

Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 dopo i primi 45': pressing azzurro con qualche errore di troppo Alle 21 Juventus-Sporting: esordio europeo per Spalletti sulla panchina bianconera. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews. - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Slavia Praga-Arsenal 0-1 Champions 2025/2026: Arsenal In Vantaggio All'Intervallo - Arsenal: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

Diretta gol Champions League, segui sintesi, cronaca e tabellino live di tutti i match della quarta giornata: aprono Napoli Eintracht e Slavia Praga Arsenal - Diretta gol Champions League: sintesi, cronaca e tabellino live tutti i match della quarta giornata! Da calcionews24.com

Diretta/ Slavia Praga Arsenal (risultato 0-1) video streaming tv: Saka su rigore! (oggi 4 novembre 2025) - Champions League, Diretta Slavia Praga Arsenal, streaming video tv: sfida europea tutta biancorossa (4 novembre 2025) ... Come scrive ilsussidiario.net