Champions League le partite di Napoli e Juventus oggi in TV | orari e dove vederle

Napoli-Eintracht alle 18:45 e Juventus-Sporting alle 21 sono le partite delle italiane che giocano oggi la quarta giornata di Champions League. Diretta TV in chiaro e in esclusiva sui canali di Sky e NOW. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Uefa ha deciso di affidare una delle partite più attese di questa giornata di Champions League a Maurizio Mariani: dopo Napoli-Inter, Rocchi lo aveva mandato in Serie B - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, il Napoli cerca il riscatto contro l’Eintracht: per i bookie “1” avanti al Maradona, Hojlund prenota un gol in quota - ] ... Scrive pianetazzurro.it

Champions League, Napoli-Eintracht: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Cancellare la figuraccia di Eindhoven e migliorare la classifica che dopo tre turni vede gli azzurri al 23° posto. Da msn.com