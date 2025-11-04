Champions League l’Atalanta al Velodrome di Marsiglia per dare una svolta

Bergamo, 4 novembre 2025 – Di nuovo a Marsiglia un anno e mezzo dopo. Domani sera alle 21 l’Atalanta sarà di scena al Velodrome contro l’OM diciotto mesi dopo la semifinale di Europa League: era il 2 maggio 2024 e nella gara d’andata fini’ 1-1 con le reti nel primo tempo di Scamacca e Mbemba. La settimana dopo la Dea si impose a Bergamo per 3-0 staccando il biglietto per la finale poi vinta a Dublino sempre per 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Al Velodrome si presenterà un’Atalanta rimasta sostanzialmente identica nella formazione base rispetto alla notte del maggio 2024, ma ancora lontana, per quanto mostrato finora in questo primo scorcio di stagione, dalla squadra di Gasperini abituata a grandi imprese nelle notti europee, dopo la disfatta a Parigi, con il brutto 4-0 all’esordio, il sofferto successo casalingo in rimonta per 2-1 contro il Bruges e il pareggio interno per 0-0 contro i modesti cechi dello Slavia Praga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

